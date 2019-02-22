На Дону запустят мусороперерабатывающий комплекс за 840,6 млн рублей

В зоне деятельности Волгодонского МЭОК уже в этом году введут в эксплуатацию мусороперерабатывающий комплекс. Сроки сдачи объекта назначены на сентябрь. Общий объем инвестиций в строительство комплекса составил 840 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Возведение объекта ведется в несколько этапов. Первый из них завершится уже в июле. Далее специалисты возведут площадку биокомпостирования для обезвреживания органических отходов, полигон для размещения неутильной части ТКО и захоронения промышленных отходов, затем построят площадку для переработки крупногабаритных отходов.



Сортировочные линии и комплекс по переработке полимерных отходов планируется запустить в сентябре.

«Бизнес-газета»