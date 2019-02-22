На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 завершился повторный визит предпусковой партнерской проверки ВАО АЭС

20 февраля 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 завершили работу эксперты Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС, англ. WANO), которые посетили атомную станцию для повторной предпусковой партнерской проверки готовности энергоблока №2 к началу этапа физического пуска.

Повторный визит провела команда из трех международных экспертов Московского центра и Гонконгского офиса ВАО АЭС.

В ходе проверки эксперты проверили выполнение корректирующих мероприятий, обозначенных во время декабрьского визита, провели интервью и наблюдения за работой персонала энергоблоков №1 и №2 второй очереди станции. Осмотрели помещения и оборудование систем, важных для безопасности, системы и оборудование гермообъема и многое другое.

«На основании наблюдений, собеседований и рассмотрения корректирующих действий команда ВАО АЭС во время повторного визита не выявила каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Персоналу станции предстоит продолжать координацию и контроль усилий по совершенствованию своей деятельности и повышению безопасности Нововоронежской АЭС», – отметил на финальном совещании руководитель партнерской проверки, генеральный директор ОП «Атомпроектинжиниринг», НАЭК «Энергоатом» Александр Рыбчук.

Сама предпусковая партнерская проверка прошла в декабре 2018 года. Основной целью визита, помимо проверки готовности энергоблока №7 к этапу физпуска, стало максимальное повышение безопасности и надёжности его работы, а также обмен информацией об использовании лучших мировых практик.

Заключительное совещание по передаче финальной версии отчета о предпусковой партнёрской проверке руководству эксплуатирующей организации планируется 1 марта 2019 года.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС