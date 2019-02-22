ФСК ЕЭС увеличила выдачу мощности крупнейшему нефтедобывающему предприятию Самарской области

Обеспечена возможность передачи до 40,2 МВт мощности от подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Серноводская» по распределительным сетям 110 кВ с увеличением максимальной мощности на 4,5 МВт для производственных объектов предприятия «Роснефти» в Самарской области – «Самаранефтегаз».

Для повышения надежности работы оборудования ранее на подстанции «Серноводская» был завершен ремонт силового автотрансформатора мощностью 200 МВА. Также на объекте обновлено порядка 100 единиц коммутационного оборудования, в том числе установлены современные элегазовые выключатели 220 кВ, отличающиеся от масляных аналогов более компактными размерами, надежностью в эксплуатации, безопасностью, экологичностью и длительным периодом работы.

Мощность подстанции 220 кВ «Серноводская» составляет 400 МВА. Объект осуществляет транзитную связь между ключевыми энергопитающими центрами Самарской области – подстанциями 500 кВ «Куйбышевская» и «Азот». Обеспечивает электроэнергией жителей северо-востока региона с населением более 72 тыс. человек. От энергообъекта по распределительным сетям 10-110 кВ запитаны компрессорные станции трубопроводной системы «Газпрома» и объекты «Роснефти».