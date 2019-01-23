Февральский номер журнала "Энергобезопасность и энергосбережение"

Вышел новый номер журнала «Энергобезопасность и энергосбережение»

В нем вы прочтете:

Е. И. Кротова

Повышение качества и безопасности информационных систем в энергетике с помощью идентификации сигналов и помех

В работе предлагается оценка основных параметров помех от воздушных линий электропередачи с целью минимизации их влияния на средства связи в энергетических системах. Такую оценку целесообразно выполнять с помощью статистических методов и идентификации законов распределения плотности вероятности выборочных значений аддитивной смеси сигнала и помех. Предлагаемый метод удобен для определения как статистических характеристик основных помех воздушных линий, так и передаваемого по ЛЭП информационного сигнала. Он не зависит от объема выборки и позволяет контролировать ситуацию на линии в реальном времени.

А. А. Злобин, А. П. Мальцев, И. Ю. Медведева, Г. А. Романов, М. А. Фролова

Повышение эффективности использования электроэнергии на предприятиях машиностроения за счет оптимального выбора трансформаторных мощностей и режимов электропотребления.

На основе опыта энергетических обследований анализируются способы повышения эффективности использования электроэнергии на заводах машиностроительной отрасли. Предложенный подход к поиску оптимальных трансформаторных мощностей и оптимальных режимов электропотребления является актуальным для предприятий с низким уровнем загрузки основных технологических комплексов и длительным сроком использования основного оборудования системы электроснабжения.

Р. Ф. Камалов, В. О. Здор, Ю. В. Караева

Влияние пространственного расположения подающего насадка в резервуаре хранения мазута на эффективность системы циркуляционного подогрева.

Современной концепции энергосбережения соответствуют не все инженерные методики циркуляционного подогрева мазута в резервуарных парках мазутных хозяйств ТЭС. Была разработана математическая модель и проведено численное моделирование процессов теплопереноса при циркуляционном подогреве мазута М-100 в вертикальном резервуаре РВС-3000. Рассмотрено влияние пространственного расположения подающего насадка на тепловые и гидродинамические процессы, происходящие внутри резервуара. Проведены расчеты для различных углов наклона насадка и выявлены оптимальные для наилучшего прогрева мазута значения.

Б. Н. Минаев, С. Н. Науменко, Н. М. Костин, Г. Б. Гусев

Эффективность использования тепловых насосов для теплоснабжения станций метрополитена.

Приведен обзор перспектив внедрения теплонасосного оборудования для теплоснабжения станций метрополитена за счет использования теплоты вторичных энергоресурсов, в первую очередь – теплоты воздуха, удаляемого из вентиляционных шахт. Даны некоторые оценки экономической целесообразности таких проектов.

А. П. Щеренко, В. М. Аванесов, М. Ц. Диданов

Перспектива производства собственной электроэнергии при реконструкции существующих и проектировании новых пивоваренных заводов.

Предлагается и анализируется решение проблемы практической реализации энергосберегающей технологии комплексного электро- и теплоснабжения производственного процесса пивоваренных заводов. Решение основывается на генерации собственной электрической энергии на базе тепловой при реализации технологического процесса и рекомендуется к рассмотрению при проектировании нового или реконструкции (модернизации) существующего пивоваренного предприятия.

А. Н. Егоров

Оценка ресурса водород-кислородного парогенератора в условиях циклического режима работы

Проведено моделирование процесса сжигания и теплообмена в камере сгорания водород-кислородного парогенератора для оценки снижения ресурса и прочностных свойств металла при циклическом изменении температурных условий работы. Определено предельное число циклов до разрушения при использовании низкоуглеродистых, низколегированных и аустенитных сталей с учетом их теплофизических и механических характеристик. Показано, что для возможности практического использования водородкислородного парогенератора в условиях циклического режима работы необходимо использовать низкоуглеродистые стали с коэффициентом теплопроводности не менее 45 Вт/м·К.

А. Ш. Салахова, В. А. Козлов

Дистанционный лабораторный практикум по техническим дисциплинам: опыт внедрения

Дистанционный лабораторный практикум дает возможность удаленного выполнения реального эксперимента в любое время и из любой географической точки, а также удаленный доступ к уникальному оборудованию предприятий и ведущих вузов. Было проведено исследование эффективности освоения профессиональных компетенций и навыков в дистанционных лабораториях. В рамках дисциплины «Электротехника и электроника» методами анкетирования и статистического анализа (тестирования) установлены преимущества выполнения дистанционных лабораторных работ и определены направления улучшения для удобства студентов и повышения качества образования.

А. А. Герасименко, Е. В. Пузырев

Программный комплекс POTERI V1.1: SETI, REG10PVT расчета потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях

Авторами создан многофункциональный программный комплекс POTERI V1.1: SETI, REG10PVT, позволяющий выполнять расчеты потерь электроэнергии в электрических сетях 6–110(220) кВ с высокой точностью и достоверностью. Представлена структура программного комплекса, состоящего из четырех программных модулей. Главной особенностью комплекса является возможность расчетов потерь электроэнергии комбинированным способом на основе детерминированного и стохастического методов, а также расчет нормативного значения потерь на базе средневзвешенной величины. Выполнено апробирование сформированных программных модулей и алгоритмов, осуществляется испытание комплекса электросетевыми предприятиями.