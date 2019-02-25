Строительство Национального космического центра обойдется в 25 млрд рублей

Москва потратит из городского бюджета 25 миллиардов рублей на создание штаб-квартиры Национального космического центра (НКЦ) "Роскосмоса", сообщила в понедельник газета "Коммерсант".

"Головной офис госкорпорации будет построен на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в Филях", - отмечает издание.

Здание площадью 250 тысяч квадратных метров будет выглядеть как ракета-носитель.

Также несколько миллиардов рублей потребуются на строительство остальных объектов Национального космического центра. Взамен московские власти смогут претендовать на земли других предприятий "Роскосмоса", пишет газета.

В пятницу, 22 февраля, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил комплексный план создания Национального космического центра в Филях. Согласно презентации, все объекты центра (головной офис, отраслевой банк, Ситуационный центр управления космической деятельностью, Центр управления полетами) будут занимать 9,9 гектара. К ним будет прилегать территория ГКНПЦ имени Хруничева (50,8 гектара сейчас занимают цеха предприятия, которые позднее будут модернизировать). На площади 2,1 гектара разместится профильный образовательный комплекс.

РИА Новости