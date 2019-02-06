В 2019 году Тулэнерго планирует выполнить более 6,8 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям

В рамках деятельности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям в 2019 году филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" планирует подключить 6878 объектов на общую мощность 115 МВт.

Среди крупных заявителей, включенных в инвестиционную программу "Тулэнерго" в текущем году: АО "НПО "Сплав" (мощность 1500 кВт); ООО "Тульская мясная компания" (СК "Новотроицкий"), мощность 897 кВт; ООО "Мгрилькафе" (здание-кафе), суммарная мощность по договорам 900 кВт.

Благодаря технологическому присоединению животноводческих предприятий и предприятий агропромышленного комплекса Тульской области в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественной продукцией местного производства.

Напомним, что технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Тулэнерго". Своевременная и качественная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности Тульской области.

Консультации и ответы по всем вопросам, касающихся сферы технологического присоединения, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), и у сотрудников Офиса по обслуживанию потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-29.