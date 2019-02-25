В 2019 году Загорская ГАЭС продолжит модернизацию оборудования и сооружений

В 2019 году на Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») продолжится модернизация оборудования, сооружений и общестанционных систем. Работы будут выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации.

Ключевой проект программы в этом году — завершение перевода присоединений Загорской ГАЭС с существующего открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ на общее комплектное распределительное элегазовое устройство (КРУЭ) 500 кВ. После реализации проекта выдача генерирующих мощностей в энергосистему от систем шин станции будет осуществляться через введенный в работу узел выдачи мощности по линиям 500 кВ на подстанцию Трубино и Костромскую ГРЭС. В рамках запланированных работ предусмотрена полная замена силового оборудования ОРУ-500, устройств релейной защиты и автоматики, связи.

Программа комплексной модернизации в 2019 году также включает реконструкцию кровли здания ГАЭС и трансформаторной мастерской. Будут выполнены строительно-монтажные работы по замене покрытия кровли, смонтированной в 1988 году.

Продолжится работа по техническому перевооружению систем вентиляции и компрессорного оборудования. Его основная задача — обеспечение режимов работы основного генерирующего оборудования и соблюдения действующих нормативов в части противопожарных мероприятий. Будет выполнена модернизация системы громкоговорящей связи и автоматизированной системы диспетчерского контроля.

Мероприятия, запланированные на Загорской ГАЭС в соответствии с Программой комплексной модернизации в текущем году, направлены на повышение надежности работы оборудования и сооружений станции, а также снижение расходов на их техническое обслуживание.

В ПАО «РусГидро» утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.