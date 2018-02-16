Кабельное заполнение от Миксер: правильный выбор для высокой пожаробезопасности

Компания «Миксер» предлагает экономически эффективные, пожаробезопасные, стабильные по свойствам пластики для производства кабельно -проводниковой продукции.

Более 20 лет мы разрабатываем и производим пластики, соответствующие самым высоким требованиям производителей кабеля: изоляция, заполнение, оболочка, для кабелей разнообразного применения. Продуктовая линейка включает в себя полный спектр сшиваемых резиновых компаундов, как для линий непрерывной вулканизации, так и для линий электронной сшивки. На настоящий момент наши продукты экспортируются из Италии в более чем 30 стран, включая Россию.

Технология производства наших компаундов – это собственная разработка Миксер, уникальный процесс, соответствующий современному уровню индустрии пластиков.

В связи с постоянно растущими требованиями наших клиентов к пожаробезопасности кабеля, мы уделяем этому особое внимание, в частности, соответствию CPR (Construction Products Regulation), новому стандарту Европейского Союза. Миксер разработал и внедрил новые продукты для заполнения кабеля, обладающие великолепной устойчивостью к прохождению реальных тестов на нераспространение горения, и хорошей перерабатываемостью, а также высокой гибкостью при отрицательных температурах. Этот набор продуктов доступен как для тандемных линий, так и для последовательного наложения, существуют марки с различным кислородным индексом и скоростью экструзии. В любом случае, все марки обладают высокими пожаробезопасными характеристиками и высокими свойствами нераспространения горения, и соответствием определенному классу CPR, клиент может выбрать наиболее безопасное и эффективное решение. Кабельное заполнение Миксер тестировалось на соответствие нескольким международным стандартам, это позволяет работать нам в различных странах и регионах мира.

Реальный плюс работы с Миксер – техническая поддержка, отдел технической поддержки Миксер помогает службам снабжения подобрать наилучшую комбинацию продуктов, в соответствии с имеющимся оборудованием, и типом/свойствами кабеля, с четким ориентированием на снижение себестоимости. Это является преимуществом при работе с Миксер, позволяя нашим клиентам успешно конкурировать на кабельном рынке с точки зрения эффективности и безопасности кабеля.

Ничего нельзя упускать при производстве кабеля — так считает Миксер - «КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ».