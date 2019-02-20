Калмыцкий филиал МРСК Юга консолидировал более 30 км бесхозяйных ЛЭП г. Элисты

Калмыцкий филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в 2018 году филиал принял на баланс 230 бесхозяйных объектов на территории г. Элисты, большая часть которых сейчас находится в состоянии крайнего износа и нуждаются в срочном ремонте.

В состав принятого электросетевого комплекса вошли 22,16 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, 7,9 км кабельных линий 0,4-10 кВ и семь комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 0,4-10 кВ.

Как показало обследование, износ принятых на баланс сетей составляет от 30 до 80%, трансформаторных подстанций - 5%. Специалисты калмыцкого филиала провели ревизию всех объектов, выявили проблемные места, куда в первую очередь необходимо направить ресурсы для обеспечения безаварийного функционирования оборудования, составили схемы принятого электросетевого хозяйства.

Консолидация электросетевого хозяйства на базе крупной профессиональной компании позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей и управляемость распределительных сетей города.