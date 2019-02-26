Китайская CRCC построит восточный участок Большого кольца московского метро

Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) построит тоннели на восточном участке Большой кольцевой линии московского метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

Как уточняется в сообщении, CRCC проложит перегонные тоннели протяженностью 3 километра от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская".

"Компания CRCC привлекается на этом участке только для выполнения проходческих работ, отделка и монтаж оборудования будут производиться нашими специалистами", – отмечается в пресс-релизе.

Проходческие работы планируется начать в конце текущего года и закончить в начале 2021-го. Протяженность проходки составит 3 километра.

Китайская компания уже строит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", а также перегонные тоннели между ними на юго-западном участке Большой кольцевой линии.

РИА Новости