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Контракты

Китайская CRCC построит восточный участок Большого кольца московского метро

Китайская CRCC построит восточный участок Большого кольца московского метро

26 февраля 2019, 14:40
Рубрика: Контракты
Метки: МЕТРО, CRCC
Отрасль: Строительство 

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Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) построит тоннели на восточном участке Большой кольцевой линии московского метро, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

Как уточняется в сообщении, CRCC проложит перегонные тоннели протяженностью 3 километра от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская".

"Компания CRCC привлекается на этом участке только для выполнения проходческих работ, отделка и монтаж оборудования будут производиться нашими специалистами", – отмечается в пресс-релизе.

Проходческие работы планируется начать в конце текущего года и закончить в начале 2021-го. Протяженность проходки составит 3 километра.

Китайская компания уже строит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", а также перегонные тоннели между ними на юго-западном участке Большой кольцевой линии.

РИА Новости

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