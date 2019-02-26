"Мегионнефтегаз" делает ставку на отечественное оборудование

«Славнефть-Мегионнефтегаз» увеличивает парк высокотехнологичных буровых установок. До конца 2019 года на месторождениях предприятия начнется бурение тремя новыми станками отечественного производства.

Оборудование разработано эксклюзивно для «Мегионнефтегаза», с учетом специфики месторождений предприятия.

Расширенные технические возможности новых установок позволят увеличить скорость проходки, эффективно бурить скважины со сложными профилями и протяженными горизонтальными участками. Это будет способствовать успешному выполнению программы буровых работ «Мегионнефтегаза» на 2019−2025 гг., которая предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию до 300 новых скважин.

«Техническое перевооружение — одна из стратегических задач нашего предприятия, — отмечает генеральный директор „Славнефть-Мегионнефтегаза“ Михаил Черевко. — При обновлении оборудования мы делаем ставку в первую очередь на отечественных производителей, а ключевым фактором при выборе партнеров становится оптимальное соотношение цены и качества».

Мегионские нефтяники системно внедряют импортозамещающие технологии и продукцию на всех этапах производственного цикла. Так, с 2016 года «Мегионнефтегаз» проводит прикладные конференции, в которых участвуют представители нефтесервисных компаний, научных институтов и предприятий-производителей из разных регионов страны. По итогам таких форумов нефтяники ежегодно берут на вооружение десятки инновационных разработок.

Результатом одной из конференций стало активное внедрение уникального оборудования российского производства: УЭЦН 2‑го габарита на грузонесущем кабеле, погружного оборудования с системой предупреждения солеотложений, термостойкого кабеля с температурным индексом 230. Ожидаемый экономический эффект от внедрения только этих отечественных разработок — десятки миллионов рублей.

Energybase