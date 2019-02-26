Системный оператор ознакомил представителей профильного комитета Госдумы с концепцией активных энергетических комплексов

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в дискуссии по развитию активных энергетических комплексов в ЕЭС России в рамках заседания секции Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения электроэнергетики и комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Комитета по энергетике Государственной Думы РФ.

В заседании секции Экспертного совета, прошедшем под председательством Первого заместителя председателя Комитета по энергетике Сергея Есякова, приняли участие представители органов исполнительной власти, потребителей, субъектов электроэнергетики, независимые эксперты.

Федор Опадчий довел до сведения участников заседания актуальный статус и перспективы комплексного проекта по созданию и развитию активных энергетических комплексов (АЭК) в части разработки нормативной правовой базы, программно-аппаратной платформы и реализации пилотных проектов. Он сообщил, что проект постановления Правительства РФ о проведении регуляторного эксперимента по созданию АЭК прошел общественное обсуждение, был скорректирован с учетом поступивших предложений, а сейчас находится на рассмотрении в Минэнерго России. Одновременно с этим продолжается разработка нормативных правовых актов для создания регуляторной основы развития АЭК, которые определены распоряжением Правительства РФ от 27.04.2018 № 830-р, утверждающим «дорожную карту» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы «Энерджинет».

Концепция активных энергетических комплексов промышленного типа разработана АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» совместно с АО «СО ЕЭС». В 2018 году Концепция одобрена рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий Национальной технологической инициативы «Энерджинет».

Концепция предусматривает технологические параметры АЭК, при которых суммарная установленная мощность генерации в границах АЭК должна быть менее 25 МВт, а максимальная длительность превышения потребления оговоренной мощности из внешней сети – не более 10 секунд. Учет, регулирование производства и потребления электрической энергии (мощности) в АЭК будут осуществляться с помощью программно-аппаратного комплекса управляемого интеллектуального соединения (ПАК УИС), при этом в отношении расположенных внутри комплекса сетевых объектов не устанавливаются тарифы на передачу электроэнергии. Важно, что предлагаемые нормативные новеллы обеспечат развитие распределенной генерации не за счет ухудшения экономического состояния электросетевого комплекса.

«Мы рассчитываем, что разработанная модель активных энергетических комплексов станет эффективным способом цивилизованной интеграции распределенной энергетики в энергосистему и современную структуру энергетического рынка», – отметил Федор Опадчий в ходе дискуссии.

О концепции АЭК

АЭК – особый организационный и технологический формат – микроэнергоячейка, объединяющая розничный источник генерации и непосредственно присоединенных к нему промышленных потребителей в единый потребительский комплекс, технологически управляемый с помощью современных технических решений и программных средств. Применение концепции АЭК позволит выстроить на рынках электроэнергии прозрачную и экономически выгодную систему отношений при интеграции в ЕЭС России распределенной генерации промышленных кластеров и бизнес-парков без ущерба для безопасного функционирования большой энергосистемы, а также обеспечить условия для снижения затрат на оплату электроэнергии промышленными потребителями и реализации цифровых технологий.

Внедрение модели АЭК будет способствовать созданию компактных энергетических центров для групп потребителей, сосредоточенных в промышленных парках, моногородах и на территориях опережающего развития. АЭК позволит таким территориям стать более привлекательными в экономическом отношении за счет решения проблемы высокой стоимости энергоснабжения своих потребителей. Снижение затрат на энергоснабжение достигается за счет оптимизации стоимости транспортировки электроэнергии без негативного экономического воздействия на сеть общего пользования.

Проект АЭК полностью отвечает идеям цифровой трансформации электроэнергетики в рамках программы «Цифровая экономика». Он предполагает внедрение интеллектуальной системы управления, позволяющей осуществлять балансирование перетоков и оперативно-технологическое управление активными энергетическими комплексами и организовывать финансовые расчеты между участниками АЭК, а также расчеты с внешними субъектами энергетики. Внедрение интеллектуальной системы создает возможность перехода к новым моделям цифровых энергетических рынков.