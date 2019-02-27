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Модернизация

ФСК ЕЭС внедрит новую систему контроля за силовым оборудованием на одной из узловых подстанций Дальнего Востока

На подстанции 500 кВ «Хабаровская» до конца 2019 года будут установлены новые защиты силового оборудования и модернизирована автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это один из ключевых питающих центров Дальнего Востока, участвующий в выдаче мощности каскада Бурейских ГЭС. Стоимость проекта составляет 61 млн рублей. В результате будет повышена эффективность работы энергообъекта, снижен до минимума риск аварий.

Подстанция 500 кВ «Хабаровская» мощностью 1002 МВА входит в тройку крупнейших электросетевых объектов Дальнего Востока. В 2006 году здесь впервые в регионе была внедрена АСУ ТП. В рамках проекта модернизации будут заменены на цифровое оборудование электромеханические устройства автоматики управления и релейной защиты двух силовых автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый.

Всего планируется установить 16 микропроцессорных панелей российского производства. Такие устройства компактнее электромеханических аналогов и имеют функцию самодиагностики. Это позволяет проводить дистанционный контроль состояния оборудования и мгновенно реагировать на любые отклонения, предотвращая развитие аварийных ситуаций.

Ранее на энергообъекте были введены в работу микропроцессорные устройства релейной защиты трансформаторного оборудования 220 кВ и восьми линий электропередачи, обеспечивающих транзит электроэнергии от электростанций Амурской области в Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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