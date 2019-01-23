"Мособлэнерго" в 2019 году отремонтирует более 230 км электросетей Подмосковья

АО «Мособлэнерго» в 2019 году планирует произвести капитальный ремонт 231 километра воздушных и кабельных электросетей, расположенных на территории Московской области. В программу также включены работы по ремонту 120 единиц электрооборудования, в том числе силовых трансформаторов, ремонт зданий 335 трансформаторных и распределительных подстанций.

Наибольшее количество сетей и оборудования будет отремонтировано в Одинцовском, Раменском и Воскресенском районах Подмосковья.

В этом году «Мособлэнерго» продолжит работы по расчистке просек вблизи прохождения воздушных линий электропередачи. Объем запланированных работ - более 200 га.

Особое внимание компания традиционно уделяет объектам, снабжающим электроэнергией социально-значимые учреждения региона – такие сети и подстанции имеют приоритет для включения в программу капитального ремонта «Мособлэнерго».

По данным департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании, работы в некоторых районах уже начаты. Основной объем запланирован на предстоящий весенне-летний период. Всего работами будет охвачено 59 муниципальных образований области.

В ходе реализации программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» ежегодно проводит замену опор ЛЭП, а также вместо устаревшего неизолированного провода устанавливает современный СИП. Работы проводятся силами филиалов компании, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Пресс-служба АО «Мособлэнерго»