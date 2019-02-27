ФСК ЕЭС получила паспорт готовности к Универсиаде-2019 в Красноярске

Документ подтверждает полную готовность ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») к энергоснабжению инфраструктуры XXIX Зимней Универсиады. Всего в этом процессе задействованы 33 объекта компании, на 11 из которых проведена реконструкция, в том числе модернизированы все основные центры питания Красноярска. Усилено присутствие энергетиков. Для исключения перебоев ФСК ЕЭС направила в регион 49 дизель-генераторных установок в сумме более чем на 22 МВт. Это свыше 50% совокупной мощности резервных источников питания, размещенных в городе.

Строительство подстанции 500 кВ «Енисей» мощностью 1602 МВА с заходами 7 воздушных линий 220-500 кВ в период подготовки к Универсиаде позволило устранить проблему дефицита мощности в центральном энергоузле Красноярского края и обеспечить электроснабжение новых потребителей, включая спортивные объекты.

Были модернизированы и расширены центры питания города, в частности, на 40% – до 680 МВА увеличена мощность подстанции 220 кВ «Левобережная». От нее запитаны многофункциональный комплекс «Академия биатлона», ледовый дворец «Рассвет» и международный аэропорт Красноярска.

Возведенная и обновленная инфраструктура будет обеспечивать высокий уровень надежности, а также необходимую для развития региона мощность и после проведения соревнований.

Ежедневно в период Универсиады контролировать функционирование 9 подстанций 220-500 кВ и 24 магистральных линий электропередачи ЕНЭС, обеспечивающих электроснабжение Красноярска, будут более 300 сотрудников ФСК ЕЭС с применением 52 единиц спецтехники. Созданы запасы материальных ресурсов на случай аварийно-восстановительных работ.

Для повышения надежности электроснабжения дочерняя структура ФСК ЕЭС – компания «Мобильные ГТЭС» перебазировала в Красноярск дизель-генераторные установки, которые ранее по схожей схеме использовались в качестве резерва во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Агрегаты оборудованы новейшей отечественной системой дистанционного контроля и управления, способны при необходимости обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии объектам спортивной, социальной и вспомогательной инфраструктуры. В том числе они будут питать оборудование телеканала «Матч ТВ», который готовит прямые трансляции соревнований.