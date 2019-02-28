Кировэнерго продолжает строительство новой крупной подстанции в городе Кирове

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» продолжает строительство нового крупного центра питания города Кирова – подстанции 110/35/10 «Урванцево». На данный момент завершена установка модульного закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ.

Продолжаются работы по сборке и монтажу металлоконструкции блочного открытого распределительного устройства (ОРУ) 110кВ. В ближайшее время на «Урванцево» будет привезен и установлен трансформатор (Т-1) мощностью 40 МВА. Ввод первой очереди строительства в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.

Будущая мощность объекта – 80 мегавольт-ампер (МВА). На подстанции будут установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый. Практически все оборудование, которое планируется установить, отечественного производства с элементами цифровых технологий.

Строительство ПС «Урванцево» позволит обеспечить развитие города Кирова в юго-западном направлении (мкр. «Метроград» и «Урванцево») и в пригородной зоне (пос. Дороничи и Садаковский). Кроме того, подстанция возьмет на себя часть нагрузки с ПС 110 кВ «Коммунальная».

ПС «Урванцево» возводится в рамках реализации Программы развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы.

Строительство ПС «Урванцево» является главным инвестиционным проектом Кировэнерго в 2018 и 2019 годах. В целом, на финансирование модернизации электросетевого комплекса в 2019 году запланировано более 1 390 млн рублей (с НДС). За год энергетики планируют обеспечить строительство и реконструкцию 278 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввести 50,4 МВА новых мощностей. Эти работы направлены на обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей и повышение надежности электроснабжения региона.