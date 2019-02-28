На СУМЗе построят электростанцию, работающую на пару

Фото: пресс-служба УГМК

На «Среднеуральском медеплавильном заводе» (предприятие металлургического комплекса УГМК) построят паротурбинную установку. Соответствующий договор предприятие заключило с ООО «Штарк Энерджи Ревда».

Установка будет вырабатывать электроэнергию за счет пара, получаемого при производстве черновой меди в котлах - утилизаторах печей Ванюкова. Таким образом избыточный пар не будет уходить в атмосферу, а станет дополнительным источником энергии для предприятия, сообщает пресс-служба УГМК.

«Паровая турбина — это не отдельно стоящий энергоцентр, а объект, вписанный в производственный цикл завода. После его строительства предприятие будет получать не только существенную экономию средств, но и высокий коэффициент использования ресурсов, что положительно отразится на экологии региона», — сказал коммерческий директор компании «Штарк» Михаил Дубасов.

Паротурбинная установка будет дополнительно вырабатывать 53,5 млн кВт/ч электрической и 35 тыс. гкал тепловой энергии в год. Проект реализуют по схеме BOT-контракта: строительство установки на средства инвестора с последующей передачей объекта в аренду предприятию на 12 лет. Затем турбина перейдет в собственность завода для дальнейшей эксплуатации.

Заключение договора о строительстве паровой турбины – это второй контракт компании «Штарк» с СУМЗом и третий - с УГМК.

«В 2014 году по ВОТ-контракту с компанией "Штарк" запущена мини-ТЭЦ, где вырабатывается электроэнергия, которая используется для нужд предприятия, — отметил директор СУМЗа Багир Абдулазизов. — Первая станция уже сэкономила нам 66 млн рублей. Что касается турбины, то за 12 лет мы планируем получить эффект 433 млн рублей».

«Специалисты завода оперативно отреагировали на вызовы времени и осознали необходимость строительства объектов собственной генерации. Сегодня СУМЗ является первопроходцем в вопросе энергобезопасности и энергоэффективности среди предприятий УГМК», — подчеркнул заместитель директора по энергетике ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Епифанов.

Ввести новый объект в эксплуатацию планируют в марте 2021 года. Объем инвестиций на реализацию нового проекта составил 590 млн рублей.

ЕАН