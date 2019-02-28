Национальный ИК В3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020) - 28 февраля 2019 года.

Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК В3 «Подстанции и электроустановки» необходимо направить секретарю Национального исследовательского комитета В3 Юлии Жилкиной (zhilkina-yv@fsk-ees.ru) с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);

Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);

Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);

Отсутствие информации рекламного характера;

Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);

Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;

Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах

Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;

Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;

Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Приоритетные темы Исследовательского комитета В3: