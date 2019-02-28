Национальный ИК В3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020) - 28 февраля 2019 года.
Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК В3 «Подстанции и электроустановки» необходимо направить секретарю Национального исследовательского комитета В3 Юлии Жилкиной (zhilkina-yv@fsk-ees.ru) с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):
- Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
- Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
- Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
- Отсутствие информации рекламного характера;
- Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
- Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
- Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
- Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
- Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
- Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.
Приоритетные темы Исследовательского комитета В3:
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ПТ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
- Влияние на проектирование и монтаж распределенных возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, зарядки электротранспорта и др.
- Ослабление воздействий на окружающую среду, здоровье и безопасность.
- Быстрое развертывание и экономически эффективные решения для электрификации развивающихся сообществ.
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PS 1: DESIGN AND TECHNOLOGY
- Impact on design and installation of Distributed Renewable Energy Resources, Energy Storage Systems, Electric Vehicle Charging, etc.
- Mitigating environmental; health and safety; and security impacts.
- Rapid deployment and cost effective solutions for electrification of developing communities.
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ПТ 2: ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯМИ
- Лучшее использование активов за счет оптимизации их срока службы.
- Бесперебойное электроснабжение при обслуживании, реконструкции и замене оборудования.
- Развитие управленческих навыков и компетенций.
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PS 2: OPTIMISED SUBSTATION MANAGEMENT
- Best use of assets by optimising their life-time.
- Service continuity for maintenance, refurbishment and replacement.
- Evolution of skills and managing competency.
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ПТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СХЕМ
- Применение новых технологий: интернета вещей, виртуальной реальности, дополненной реальности.
- Задачи и ожидания для цифровых подстанций.
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PS 3: INTEGRATION OF INTELLIGENCE
- Applications of new technologies, e.g. Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality.
- Challenges and expectations for digital substations.