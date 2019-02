Национальный ИК В3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

ПТ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ Влияние на проектирование и монтаж распределенных возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, зарядки электротранспорта и др.

Ослабление воздействий на окружающую среду, здоровье и безопасность.

Быстрое развертывание и экономически эффективные решения для электрификации развивающихся сообществ. PS 1: DESIGN AND TECHNOLOGY Impact on design and installation of Distributed Renewable Energy Resources, Energy Storage Systems, Electric Vehicle Charging, etc.

Mitigating environmental; health and safety; and security impacts.

Rapid deployment and cost effective solutions for electrification of developing communities.

ПТ 2: ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯМИ Лучшее использование активов за счет оптимизации их срока службы.

Бесперебойное электроснабжение при обслуживании, реконструкции и замене оборудования.

Развитие управленческих навыков и компетенций. PS 2: OPTIMISED SUBSTATION MANAGEMENT Best use of assets by optimising their life-time.

Service continuity for maintenance, refurbishment and replacement.

Evolution of skills and managing competency.