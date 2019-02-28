 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Национальный ИК В3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

Национальный ИК В3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

28 февраля 2019, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

193 просмотра

В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020) - 28 февраля 2019 года.

Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК В3 «Подстанции и электроустановки» необходимо направить секретарю Национального исследовательского комитета В3 Юлии Жилкиной (zhilkina-yv@fsk-ees.ru) с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

  • Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
  • Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
  • Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
  • Отсутствие информации рекламного характера;
  • Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
  • Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  • Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
  • Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
  • Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
  • Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Приоритетные темы Исследовательского комитета В3:

ПТ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

  • Влияние на проектирование и монтаж распределенных возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, зарядки электротранспорта и др.
  • Ослабление воздействий на окружающую среду, здоровье и безопасность.
  • Быстрое развертывание и экономически эффективные решения для электрификации развивающихся сообществ.

PS 1: DESIGN AND TECHNOLOGY

  • Impact on design and installation of Distributed Renewable Energy Resources, Energy Storage Systems, Electric Vehicle Charging, etc.
  • Mitigating environmental; health and safety; and security impacts.
  • Rapid deployment and cost effective solutions for electrification of developing communities.

ПТ 2: ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯМИ

  • Лучшее использование активов за счет оптимизации их срока службы.
  • Бесперебойное электроснабжение при обслуживании, реконструкции и замене оборудования.
  • Развитие управленческих навыков и компетенций.

PS 2: OPTIMISED SUBSTATION MANAGEMENT

  • Best use of assets by optimising their life-time.
  • Service continuity for maintenance, refurbishment and replacement.
  • Evolution of skills and managing competency.

ПТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СХЕМ

  • Применение новых технологий: интернета вещей, виртуальной реальности, дополненной реальности.
  • Задачи и ожидания для цифровых подстанций.

PS 3: INTEGRATION OF INTELLIGENCE

  • Applications of new technologies, e.g. Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality.
  • Challenges and expectations for digital substations.

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Анонс журнала
В Восточном Орегоне (США) планируется построить энергокомплекс в составе ВЭС, СЭС и накопителя энергии
Отчетная конференция по итогам 47-й Сессии СИГРЭ пройдет 17.04.2019
ENEL Group приступает к строительству ВЭС мощностью 140 МВт в Южной Африке

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно