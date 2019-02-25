В Тулэнерго подвели итоги работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2018 год

В 2018 году энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго» провели ряд технических и организационных мероприятий, которые позволили повысить энергоэффективность электросетевого комплекса. Среди них – снижение потерь электроэнергии, применение интеллектуальных технологий, установка современных приборов учета электроэнергии, модернизация системы освещения производственных и офисных помещений с использованием светодиодных светильников. Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 10,1 тыс. кВт.ч или 25,9 млн. рублей.

Благодаря замене обычного провода на самоизолированный (СИП) на линиях электропередачи 6-10 кВ и 0,4 кВ, а также на ответвлениях воздушных линий в жилые дома, удалось сэкономить 2,59 млн. кВт.ч или 6,5 млн. рублей.

Эффект от проведения программы модернизации системы учета электроэнергии АСКУЭ составил 5,88 млн. кВт.ч или 15,3 млн. рублей.

Такие организационные мероприятия, как отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, а также отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ, позволили энергетикам сберечь 1,6 млн. кВт.ч или 4,1 млн. рублей.

Тулэнерго системно работает над снижением собственного энергопотребления. В соответствии с экологической политикой электросетевого комплекса потребление энергоресурсов в филиале ежегодно снижается, как минимум, на три процента.

Реализация мероприятий, направленных на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций, в 2018 году привела к экономии 21,7 тыс. кВт ч или 56,5 тыс. рублей.

В прошлом году в Тулэнерго произведена замена 2469 ламп на светодиодные аналоги. Эффект от этой деятельности составил 1 371,4 тыс. кВт.ч или 6,3 млн. рублей. К 2020 году согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2015 г. № 971 в филиале предусмотрено доведение доли светодиодного освещения до 75 %.