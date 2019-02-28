В ЮВАО подписано трехстороннее соглашение

При участии генерального директора «Москабельмет» Павла Морякова в префектуре ЮВАО было подписано окружное трёхстороннее соглашение на 2019-2021 годы между профсоюзами, промышленниками и предпринимателями.

Стороны определили приоритеты будущей совместной работы — содействие в обеспечении предприятий долгосрочными кредитами, улучшение условий труда, обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов и создание инновационных технологий, содействующих снижение импортозависимости.

В торжественной обстановке подписи под документом поставили префект ЮВАО Андрей Цыбин, председатель окружного Совета Московской федерации профсоюзов ЮВАО Нина Горащенко и председатель правления территориального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей» Павел Моряков*.

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*В апреля 2018 года Председателем Территориального союза работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Юго-Восточном административном округе города Москвы» избран Моряков Павел Валерьевич.