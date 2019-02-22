"Янтарьэнерго" информирует о завершении испытаний оборудования на Прегольской ТЭС

Работы по Комплексной программе испытаний оборудования Прегольской ТЭС, запланированные на 27 февраля, завершены успешно. Нормальная схема электроснабжения восстановлена, отключений и кратковременных перебоев электроснабжения не было.

Напомним, сегодня в связи с проведением натурных испытаний генерирующего оборудования Прегольской ТЭС в Калининграде и области была снижена стабильность электроснабжения части потребителей. «Янтарьэнерго» заблаговременно уведомило о предстоящих испытаниях администрации муниципальных образований и СМИ.

Натурные испытания выполняются в соответствии с программами ввода в работу оборудования новой Прегольской ТЭС и согласованы с Региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Калининградской области.

Информацию о плановых и аварийных отключениях можно получить круглосуточно по телефону «горячей линии» «Янтарьэнерго»: 8 800 775 57 48. Звонок бесплатный.