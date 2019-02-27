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Модернизация

За день до открытия Универсиады генеральный директор МРСК Сибири проверил готовность объектов

За день до открытия Универсиады генеральный директор МРСК Сибири проверил готовность объектов

28 февраля 2019, 17:55
Рубрика: Модернизация
Метки: УНИВЕРСИАДА-2019, МРСК СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Универсиада-2019, МРСК Сибири

Универсиада-2019, МРСК Сибири

Универсиада-2019, МРСК Сибири

В преддверии открытия Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов посетил спортивные и инфраструктурные объекты. Руководитель ведущей энергосетевой компании Сибири проверил готовность персонала к обеспечению бесперебойного энергоснабжения мест проведения международных студенческих спортивных состязаний – Дворца спорта им. Ивана Ярыгина, «Арены Север», Центрального стадиона и других, а также других объектов, задействованных в проведении студенческих игр.

Надёжность и безопасность энергоснабжения спортивных и инфраструктурных объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске на особом контроле ПАО «МРСК Сибири». Всего в обеспечении энергоснабжения студенческих игр задействованы 1130 сотрудников МРСК Сибири, в том числе 750 командированных из других регионов, и 114 единиц техники.

Кураторы компании, закреплённые за объектами Универсиады, осуществляют контроль противоаварийных тренировок с персоналом, организуют взаимодействие всех участников, ответственных за бесперебойное энергоснабжение. Для обеспечения резервных схем питания на случай технологических сбоев в работе оборудования в полную боевую готовность приведены передвижные дизель-генераторные установки необходимой мощности. Они размещены вблизи объектов Универсиады. Организовано круглосуточное дежурство персонала.

Генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов проверил готовность 22 объектов к встрече спортсменов и гостей Универсиады. Глава компании также посетил несколько центральных гостиниц города, здания Правительства Красноярского края, городской администрации и спортивные объекты.

- Электросетевой комплекс Красноярска на 100% готов к проведению зимней Универсиады, даже последние штрихи уже нанесены. Компания провела колоссальную работу по модернизации энергообъектов, обеспечению их оборудованием нового поколения. Все это останется красноярцам в качестве наследия Универсиады, - отметил Виталий Иванов.

Напомним, затраты ПАО «Россети» на подготовку объектов энергетики к Всемирной зимней Универсиаде-2019 превысили 5 млрд рублей.

 

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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