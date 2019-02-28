Главный инженер "Россетей" Андрей Майоров: "Мы сделали всё возможное и невозможное для подготовки энергосистемы к Универсиаде"

Заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров проверил готовность энергосистемы Красноярска к началу зимней Универсиады - 2019.

Андрей Майоров провел заседание Штаба в Центре управления сетями Красноярского края, в ходе которого участники обсудили готовность энергообъектов Красноярска к пиковым нагрузкам и обеспечению бесперебойного энергоснабжения объектов Универсиады. Главный инженер «Россетей» отметил большой объем работ, проделанный сибирскими энергетиками.

«Проведена вся необходимая работа по подготовке энергосистемы города к спортивным состязаниям, была пересмотрена инвестиционная программа, добавлены средства, в том числе, на программу по эксплуатации и ремонтам электросетей. Всё это позволило выполнить беспрецедентный объем работ и подготовить сетевой комплекс не только к проведению Универсиады, но и для надежной работы в течение долгих лет после студенческих игр», - подчеркнул Андрей Майоров.

После заседания Штаба Универсиады он посетил Центр управления сетями (ЦУС), отвечающий за надежное и бесперебойное энергоснабжение Красноярского края, и Центр управления энергообеспечением Универсиады. Современное оборудование открыло возможности отслеживать работу объектов энергетики Красноярска в интерактивном режиме.

«Мы сделали всё возможное и даже невозможное для подготовки красноярской энергосистемы к проведению Универсиады, в том числе оборудовали самые современные центры управления и безопасности энергосистемы Красноярска. В городе ежедневно дежурят более тысячи энергетиков «Россетей», которые контролируют работу каждого энергообъекта в городе и ближайшем пригороде», - добавил Андрей Майоров в интервью журналистам.

В рамках рабочей поездки в Красноярск главный инженер «Россетей» также посетил подстанцию 110/6 кВ «Белые Росы» на острове Отдыха. Напомним, энергообъект был построен для обеспечения надёжного энергоснабжения таких спортивных объектов Универсиады, как Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, Центрального стадиона им. Ленинского комсомола, а также динамично развивающегося микрорайона «Белые Росы».

Андрей Майоров отметил высокий уровень эксплуатации объекта и взаимодействия персонала.

Отметим, что общие затраты компании «Россети» на подготовку объектов энергетики к Всемирной зимней Универсиаде-2019 превысили 5 млрд рублей.