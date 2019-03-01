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Инвестиции (проекты)

Китайские инвесторы вложат 2 млрд рублей в строительство завода в Кумертау

Китайские инвесторы вложат 2 млрд рублей в строительство завода в Кумертау

1 марта 2019, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР, ТОСЭР КУМЕРТАУ
Отрасль: Строительство 

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На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау» планируется построить завод по производству экологически чистого облицовочного материала - фиброцементных плит. Инвестором выступит Цзянсийская торгово-промышленная компания «Юаньянвэйли». Планируемый объём инвестиций – около 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Теплоизоляцию и влагостойкость здания обеспечит предприятие «Дасян-Стройматериалы». Компания будет производить высококачественную волокнистую цементную доску.

По итогам обсуждения на заседании «Инвестчаса» региональный кабмин, администрация Кумертау и ООО «Дасян-Стройматериалы» подписали трёхстороннее соглашение.

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