ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабельной продукции

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», провел добровольную сертификацию кабельной продукции и получил сертификаты соответствия ГОСТ Р:

- № РОСС RU.АЯ46.Н70537 сроком действия с 04.02.2019 по 03.02.2022, на кабель радиочастотный коаксиальный, марки РК 75-9-13 изготовленный по ГОСТ 11326.12-79;

- № РОСС RU.АЯ46.Н70530 сроком действия с 28.01.2019 по 28.01.2022, на кабель радиочастотный коаксиальный, марки РК 75-7-16 изготовленный по ГОСТ 11326.25-79;

- № РОСС RU.АЯ46.Н70426 сроком действия с 16.11.2018 по 15.11.2021, на кабель радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового сопротивления 75 Ом, марки РК 75-7-15, изготовленный по ГОСТ 11326.22-79;

- № РОСС RU.АЯ46.Н70425 сроком действия с 16.11.2018 по 15.11.2021, на кабель радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового сопротивления 75 Ом, марки РК 75-4-15, изготовленный по ГОСТ 11326.22-79.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет всех с Первым днем Весны!