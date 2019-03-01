Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в Международном инженерном чемпионате «CASE-IN».

Регистрация на чемпионат уже открыта.

Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов. Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации.

Чемпионат проводится ежегодно как в студенческой лиге, так и в лиге молодых специалистов, при поддержке ведущих компаний ТЭК.

Более подробная информация о чемпионате и регистрации доступна по ссылке: http://case-in.ru.