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Мероприятия

Приглашаем принять участие в Международном инженерном чемпионате "CASE-IN"

Приглашаем принять участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN

1 марта 2019, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: CASE-IN
Отрасль: Электроэнергетика 

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268 просмотров

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в Международном инженерном чемпионате «CASE-IN».

Регистрация на чемпионат уже открыта.

Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов. Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации.

Чемпионат проводится ежегодно как в студенческой лиге, так и в лиге молодых специалистов, при поддержке ведущих компаний ТЭК.

Более подробная информация о чемпионате и регистрации доступна по ссылке: http://case-in.ru.

Компания: РНК СИГРЭ

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