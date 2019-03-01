PR-Challenge 2019
1 марта 2019, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: CASE-IN
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международном инженерном чемпионате «CASE-IN».
Регистрация на чемпионат уже открыта.
Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов. Проект входит в платформу «Россия - страна возможностей» и реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации.
Чемпионат проводится ежегодно как в студенческой лиге, так и в лиге молодых специалистов, при поддержке ведущих компаний ТЭК.
Более подробная информация о чемпионате и регистрации доступна по ссылке: http://case-in.ru.