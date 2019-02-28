Удмуртэнерго выполнило плановые показатели программы по снижению потерь

В филиале МРСК Центра и Приволжья - Удмуртэнерго подвели итоги реализации программы снижения потерь электрической энергии в сетях за 2018 год. Суммарный эффект от этой работы составил 5,237 млн. кВтч, что на 48% выше показателей прошлого года.

В рамках программы специалистами филиала был выполнен комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии. Так, большая работа проделана в части пресечения безучетного и бездоговорного потребления. Сотрудники профильных подразделений Удмуртэнерго провели 2589 рейдов. Общий объем неучтенного потребления электрической энергии составил 3427 тыс. кВтч. Выявлено 356 фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии.

Среди выявленных нарушителей – индивидуальные предприниматели, владельцы предприятий малого и среднего бизнеса и жители индивидуальной застройки. По выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии составлены протоколы об административных правонарушениях, часть материалов передана в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Программой снижения потерь предусмотрены также и технические мероприятия, в том числе, замена перегруженных и недогруженных трансформаторов, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные. Кроме того, на энергообъектах Удмуртэнерго выполняются мероприятия по отключению трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами, трансформаторов с сезонной нагрузкой и выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ.

Значительное влияние на процесс снижения потерь оказала установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии у потребителей. В рамках энергосервисного контракта в населенных пунктах 21 района республики установлено 7153 интеллектуальных счетчика с возможностью дистанционного автоматизированного сбора данных. На средства инвестиционной программы прошлого года выполнена замена 666 приборов учета потребителей в сети 0,4 кВ. Установка современного оборудования помогла снизить операционные расходы на снятие показаний приборов учёта электрической энергии.