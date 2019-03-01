Уралэлектромедь повышает эффективность производства изделий из медных порошков

Новый станок итальянской компании GECAM поступил в эксплуатацию в цех по производству порошковых изделий (ЦППИ) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК). Он предназначен для снятия грубых заусенцев, притупления острых кромок и выравнивания горизонтальной поверхности изделий из медных порошков.

Удаление острых кромок раньше выполнялось в цехе вручную с помощью наждачной бумаги – это был трудоемкий процесс, требующий значительных временных затрат. Новая машина сделает эту работу в три-четыре раза быстрее. В цехе рассчитывают обрабатывать в месяц от 20 до 30 тыс. деталей.

Станок состоит состоит из двух блоков с бесконечной лентой (так называется шлифовальная лента с высокой производительностью) и кассетой, оснащенной специальными щетками, а также транспортером и вытяжной системой с бункером. Шлифовальные ленты во время обработки деталей двигаются как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

- Станок прост в обслуживании – управляется с помощью сенсорного экрана. В зависимости от толщины деталей я выставляю высоту транспортерной ленты, затем включаю станок, кладу детали на транспортер и через полминуты обработанные изделия выходят в идеальном состоянии, - рассказал о своей работе инструментальщик Александр Севастьянов.

"Металлоснабжение и сбыт"