В филиале "Пермэнерго" подвели результаты работы за минувший год и определили главные задачи на ближайшую перспективу

В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» состоялось расширенное производственное совещание, на котором были подведены итоги деятельности предприятия в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год. В мероприятии приняли участие директора производственных отделений филиала, начальники районов электрических сетей, руководители структурных подразделений аппарата управления филиала.

Подводя итоги работы «Пермэнерго» в минувшем году, директор филиала Вадим Локтин отметил, что предприятие достигло хороших финансово-экономических показателей и выполнило все основные производственные программы. В докладах заместителей директора филиала по направлениям были названы ключевые результаты.

Ремонтная программа «Пермэнерго» исполнена в денежном выражении на 673 миллиона рублей. В том числе выполнен комплексный ремонт 30 подстанций 35-110 кВ, отремонтировано более 1500 км ЛЭП 35-110 кВ, почти 1250 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 506 ТП, 564 выключателя 6-110 кВ. Заменено более 900 железобетонных опор 0,4-10 кВ, более 5320 деревянных опор 0,4-10 кВ. Произведена расчистка просек ЛЭП 6-110 кВ общей площадью 4980 гектаров. Своевременная и полная реализация ремонтной программы позволила обеспечить надежность работы электросетевого оборудования. При этом возникавшие технологические нарушения устранялись в максимально короткие сроки. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей составила 1,65 часа.

Инвестиционная программа «Пермэнерго» в 2018 году составила порядка 2,5 млрд. рублей. В течение года на территории Пермского края введено в строй 109 МВА новой мощности, построено и реконструировано 592 км линий электропередачи. В течение минувшего года энергетики «Пермэнерго» выполнили 11,1 тысяч договоров технологического присоединения. Общая присоединенная мощность составила 238 МВА.

Средний срок исполнения договора технологического присоединения составил 122 дня, по категории «малый и средний бизнес» - 76 дней. Важным направлением деятельности энергетиков стало развитие интеллектуального учета электроэнергии. В рамках реализации энергосервисных контрактов установлено более 30 тысяч современных многофункциональных приборов учета.

Запущены проекты по цифровизации электросетевого комплекса. В качестве главных задач 2019 год определены реализация проектов цифровой трансформации сети, обеспечение надежной, бесперебойной работы эксплуатируемого электросетевого оборудования, безусловное выполнение параметров инвестиционной программы, своевременное исполнение обязательств по технологическому присоединению, дальнейшая модернизация систем учета на основе энергосервисных контрактов, уменьшение разногласий с энергосбытовыми организациями, сокращение дебиторской задолженности, консолидация электросетевых объектов и ряд других.