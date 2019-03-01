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Законотворчество (постановления)

Вступили в силу требования к оформлению исполнительной документации при строительстве магистральных и промысловых трубопроводов для нефти и газа

Вступили в силу требования к оформлению исполнительной документации при строительстве магистральных и промысловых трубопроводов для нефти и газа

1 марта 2019, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

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Вступил в силу новый свод правил СП 392.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению».

Применение норм свода правил позволит сформировать единые требования к ведению, оформлению и комплектации исполнительной документации, оформляемой в процессе строительства или реконструкции объектов нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

Свод правил распространяется на строительство и реконструкцию линейной части магистральных и промысловых стальных трубопроводов условным диаметром до 1400 мм (включительно и избыточным давлением среды не выше 10 МПА – для магистральных трубопроводов и не выше 32 Мпа – для промысловых трубопроводов газовых, газоконденсатных и нефтяных хранилищ газа.

Требования документа не распространяются на состав и оформление исполнительной документации при строительстве трубопроводов на морских акваториях и в районах с сейсмичностью по шкале MSK-64 (3) свыше 8 баллов для подземных и свыше 6 баллов для надземных и внутриплощадочных трубопроводов.

Документ разработан коллективами СРО Ассоциация строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой», ЗАО Научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроектэкономика».

Документ прошел экспертизу Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».

Компания: Минстрой РФ

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