Главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров проконтролировал ход реализации проекта МОЭСК "Цифровой электромонтер"

5 марта 2019 г. заместитель генерального директора-главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров посетил подстанцию 220/20/10 кВ «Кожевническая» ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети»), где ему на примере работы бригады Павелецкой группы подстанций был продемонстрирован завершающий этап пилотного проекта «Цифровой электромонтер».

Пилотная версия, начиная с прошлого года, реализуется энергетиками МОЭСК на базе Южных окружных высоковольтных электрических сетей филиала «Московские высоковольтные сети», 8 и 19 районов электрических сетей филиала «Московские кабельные сети» и Истринского района электрических сетей филиала «Западные электрические сети». В рамках проекта бригады компании оснащаются мобильными устройствами с установленным специальным программным обеспечением.

А. Майорову в режиме реального времени была продемонстрирована цифровизация деятельности электромонтера. В частности, дистанционное получение персоналом задания на выполнение работ и дистанционный допуск к работам; оформление в электронном виде необходимых разрешающих документов; фиксирование факта начала и окончания работ. Также применяемые технологии позволяют диспетчерам и менеджерам бригад видеть расположение бригад на электронной карте, а, следовательно, назначать аварийные заявки ближайшим к месту технологического нарушения бригадам. С помощью мобильного устройства можно производить фотофиксацию дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных СУПА с целью ускорения организации работ по ликвидации дефектов.

Андрей Владимирович высоко оценил качество реализации пилота и поручил к началу осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. внедрить проект в промышленную эксплуатацию, распространив его на все филиалы компании.

«Совершенно правильно, что пилотная версия отрабатывается на плановых работах. Это позволяет тщательно исследовать все минусы и плюсы проекта, исключить в будущем ошибки и недочеты», - прокомментировал Андрей Майоров.

По словам первого заместителя генерального директора-главного инженера ПАО «МОЭСК» Дмитрия Гвоздева, совокупность внедряемых в рамках проекта «Цифровой электромонтер» технологий позволит снизить потери рабочего времени, повысить оперативность восстановления электроснабжения, перейти на полностью безбумажный документооборот при оформлении работ.

МОЭСК первой из всех ДЗО ПАО «Россети» утвердила пятилетнюю масштабную программу цифровой трансформации электросетевого комплекса столичного региона. Предусмотренные программой проекты позволят значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, модернизировать электросети, улучшить доступность электросетевой инфраструктуры и качества оказания услуг.