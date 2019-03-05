На ремонтную программу 2019 года "Самарские распределительные сети" направят свыше 339 млн рублей

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» направит на реализацию программы технического оборудования и ремонтов 2019 года свыше 339 млн рублей. Ключевыми станут объекты, оборудование которых нуждается в плановом текущем и капитальном ремонте.

В 2019 году запланирована замена 75 400 м провода на 8 линиях 35-110 кВ и 108 воздушных линиях 0,4-10 кВ. Капитальный ремонт пройдет на 744 комплектных трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ. На энергообъектах 35-110 кВ также будет выполнен ремонт 1445 выключателей всех классов напряжения, проведена замена 204 опорно-стержневых изоляторов, 13 высоковольтных вводов 110 кВ и прочего оборудования.

Одной из ключевых составляющих ремонтной программы является расчистка просек трасс линий электропередачи. В текущем году запланировано очистить от древесной и кустарниковой растительности 1 098 га.

От своевременного и качественного выполнения ремонтных работ напрямую зависит надежность электроснабжения потребителей Самарской области. Ежегодно энергетики проводят диагностику оборудования, по итогам которой в план попадают нуждающиеся в обновлении объекты. Массовые работы по техническому обслуживанию и ремонту начнутся весной после завершения отопительного сезона. Завершить все запланированные мероприятия энергетикам предстоит до конца сентября.