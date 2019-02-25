Усть-Лабинские электросети направят на ремонт ЛЭП 76 млн рублей

Специалистам филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Усть-Лабинские электрические сети предстоит обновить 825 км воздушных линий распределительной сети четырех центральных регионов Краснодарского края в рамках ремонтной программы 2019 года.

Ремонт воздушных линий 0,4–10 кВ будет проводиться на территории Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов, входящих в зону ответственности филиала. При этом будет использован самонесущий изолированный провод (СИП), который по сравнению с традиционным неизолированным проводом, имеет высокий уровень электробезопасности. Он более устойчив к гололедообразованию, а также обрывам из-за падений деревьев.

– Необходимость проведения плановых работ вызвана физическим износом энергооборудования. В рамках ремонтной программы на обновление распределительно сети филиал направляет 76 млн рублей. И сейчас мы планируем за счет внедрения современных технологий обеспечить надёжность электроснабжения потребителей, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Для предупреждения технологических нарушений и обеспечения более надежного и качественного электроснабжения потребителей Усть-Лабинские электрические сети ежегодно реализуют масштабную ремонтную программу. Некоторые виды работ сопряжены с необходимостью временного ограничения электроэнергии для замены оборудования. О времени и сроках отключения энергетики заранее оповещают представителей региональной и муниципальной власти, а также Единые дежурные диспетчерские службы региона, которые, в свою очередь, информируют потребителей.