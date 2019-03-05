XVI Международный конгресс "Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления" успешно прошел в Москве

4 марта 2019 года в рамках юбилейной выставки «Мир Климата» прошли мероприятия деловой программы XVI Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные способы снижения энергопотребления».

По традиции открыла форум пленарная сессия. В этот раз она была посвящена обсуждению вопросов, связанных с обеспечением требований по энергоэффективности при реализации нацпроектов. Выступающие затронули темы нормативно-правового регулирования, стандартизации, технологического обеспечения и инноваций.

Открывая конгресс, модератор пленарной сессии президент НОЭ, председатель Оргкомитета форума Владимир Пехтин подчеркнул важность всестороннего подхода при выработке предложений и решений в области снижения ресурсо- и энергопотребления.

- Именно поэтому требования по энергоэффективности напрямую или косвенно отражаются в различных главах Указа Президента России №204 и в госпрограммах «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика». И профессиональное сообщество обязано принимать самое активное участие в выработке предложений по повышению энергоэффективности.

Поддержал этот тезис в своем приветствии конгрессу президент НОПРИЗ, народный архитектор России, академик Михаил Посохин.

- Для создания энергоэффективных зданий у проектировщика должна быть актуальная работающая нормативно-правовая и нормативно-техническая базы. Здесь, на конгрессе, уже не первый год вырабатываются достойные профессиональные предложения по актуализации этих баз. И, в том числе, по этой причине НОПРИЗ является многолетним партнером форума и принимает в мероприятиях его деловой программы активное участие.

Тему организации обеспечения энергоэффективности на протяжении всего жизненного цикла объектов строительства затронул вице-президент НОПРИЗ и НОЭ, президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин.

- Под эгидой нацобъединений была разработана Методика жизненного цикла объектов капитального строительства, подразумевающая создание правильной информационной модели, на основе предоставленных достоверных данных и соответствующего программного обеспечения. Сейчас НОПРИЗ ведет доработку Методики и вскоре она вступит в действие.

Продолжил тему разработки нормативов и создания технических библиотек президент НП «АВОК» Юрий Табунщиков. Он представил участникам конгресса расчеты создания и область применения искусственного интеллекта управления климатизацией зданий.

- Искусственный интеллект для управления теплоэнергопотреблением системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основывается на оптимальных решениях и самообучающихся математических моделях. При этом экспериментальные исследования выявили более 50% экономии энергии при оптимальном управлении ее расходом.

Тему применения инновационных и энергоэффективных технологий при реновации жилищного фонда в РФ и перспективы нормативного регулирования озвучил на пленарной сессии председатель секции энергосбережение Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, член Экспертного совета Правительства РФ Валерий Казейкин, а вопросы стандартизации - вице-президент, руководитель аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетический эффективности Леонид Питерский.

Завершилась пленарная сессия выступлением специалиста по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России Александра Фадеева, в котором он ознакомил гостей и участников форума с ретроспективой развития нормативно-правовой базы по энергоэффективности в строительстве зданий с момента принятия 10 лет назад закона «Об энергосбережении».

Далее деловую программу конгресса продолжили секции «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» и «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

На этом XVI Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления», в работе которого приняли участие более 250 специалистов, завершил свою работу.

Следующий конгресс пройдет в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге.

Для справки:

Организаторами форума выступили АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», НО «АПИК», НОПРИЗ, НОСТРОЙ, НОЭ, при поддержке Государственной Думы РФ, Правительства Москвы и Российского союза строителей.

Генеральными партнерами московского конгресса стали РОО «Общественный совет по развитию саморегулирования», ОАС «Инженерные системы» и ООО НПП «ЭКОЮРУС-ВЕНТО», а деловым – Союз «ИСЗС-Монтаж», при участии ООО «Евроэкспо» и НП «АВОК».

Генеральным информационным партнером выступила газета «Энергетика и промышленность России», а генеральным интернет-партнером – портал «Энергоэффект.Инфо». Стратегическими медиа-партнерами стали «АСН-Инфо» и газета «Строительный Еженедельник».

Постоянными генеральными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы».

Ход подготовки и проведения форума освещали более тридцати профильных СМИ.