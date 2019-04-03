DEHNconcept - проектирование систем молниезащиты

Постоянный участник выставки "Энергетика и электротехника" - Компания DEHN Russia /ООО «ДЕН РУС» оказывает услуги по выполнению работ по проектированию молниезащиты и заземления.

Оформление проектной документации.

Возможность визуализации проектных решений в 3D

Расчет рисков по ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010.

Экспертная оценка выбранных мер молниезащиты

Выдача рекомендаций по обеспечению мер безопасности людей, находящихся в защищаемом здании и обеспечению бесперебойной работы электрического и электронного оборудования

DEHN выполняет работы по проектированию для защиты различных объектов в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов с учетом архитектурных, инженерных и других индивидуальных особенностей объекта.

Проконсультироваться по вопросам проектирования для защиты различных объектов можно будетв Санкт-Петербурге на стенде компании «ДЕН РУС» в дни проведения выставки "Энергетика и электротехника - 2019"

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НАПОМНИМ

выставка "Энергетика и электротехника - 2019"

будет работать для ПОСЕТИТЕЛЕЙ

25 - 28 июня 2019г.

Санкт-Петербург. КВЦ "Экспофорум", павильон F