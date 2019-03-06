Энергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" будут фиксировать работы в электроустановках на 2 тысячи видеорегистраторов

Специалисты ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети»), обеспечивающие допуск персонала к работам в электроустановках и линиях электропередачи, получат 1923 видеорегистратора и 591 терминал для выгрузки данных. Стоимость оборудования и программного обеспечения - 75,9 млн рублей.

Портативные видеорегистраторы получат производители работ и другие сотрудники, отвечающие за допуск к работам, в том числе электромонтеры оперативно-выездных бригад и дежурный персонал подстанций. В семи филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада» непосредственно обслуживанием и ремонтом электросетевого оборудования заняты около 9 тысяч специалистов.

По словам заместителя главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ПАО «МРСК Северо-Запада» Елены Шурыгиной, создание единого информационного поля качественно повысит безопасность персонала: «Собирая записи со всех видеорегистраторов, мы получаем цифровой инструмент контроля работ, исключающий во многом человеческий фактор. Мы сможем оценивать качество инструктажей, видеть возможные ошибки при подготовке и в процессе работ, а значит не допускать их в будущем».

Видеозаписи работ также позволят анализировать ход ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе для последующего обучения персонала чтобы сократить время перерывов электроснабжения потребителей.

Устройством можно делать фотоснимки места работы и обнаруженных дефектов оборудования, а точные координаты и маршруты бригад, оснащенных видеорегистраторами, фиксируются встроенным GPS/ГЛОНАСС модулем. Все данные архивируются специальными терминалами, которые также служат для зарядки и программирования устройств.