Филиал "Владимирэнерго" обеспечивает поэтапное техприсоединение предприятия по производству колбасных изделий

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполнили I этап технологического присоединения к электросети мясоперерабатывающего производства во Владимире.

На данном этапе объекту предоставлено 4,5 МВт дополнительной мощности. Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции 110/6 кВ «ВЭМЗ», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Владимирские электрические сети» Владимирэнерго. Всего запланировано II этапа техприсоединения предприятия по производству колбасных изделий.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Оно включает полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития и создает благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата в регионе.