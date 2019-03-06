Комиэнерго даст три фазы Визябожу

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (входит в ГК «Россети») реконструирует воздушную линию 0,4 кВ в деревне Визябож Корткеросского района и переводит сеть с однофазного в трехфазное исполнение. Работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения жителей, и позволят подключить к сетям новых потребителей. На эти цели филиал направит около 700 тыс. рублей.

Линия в д. Визябож была построена в однофазном исполнении. Вместе с ростом населения и увеличением количества электроприборов возросла и нагрузка на сеть. Это негативно сказывалось на качестве электроснабжения жителей - в конце линии напряжение в часы максимума нагрузок проседало до 180 вольт, что не соответствует нормативным документам и ГОСТ. Кроме того, отсутствовала возможность технологического присоединения новых потребителей.



За последние 3 года было уже реконструировано 3 км сетей и установлена новая КТП с силовым трансформатором. В этом году на участке линии протяженностью 730 метров специалисты «Комиэнерго» меняют 25 старых деревянных опор на железобетонные, и неизолированный провод на новый СИП с бОльшим сечением. Кроме того, заменят провод и на вводах в жилые дома: в результате схода снега с крыш часто отключалась вся линия.



После реконструкции линии электроснабжение потребителей будет осуществляться по трем фазам.