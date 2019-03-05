Краснодарские электросети отремонтируют более тысячи километров линий электропередачи

В 2019 году специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») отремонтируют более тысячи километров ЛЭП различного класса напряжения. Согласно ремонтной программе 2019 года, на работы предусмотрено направить порядка 39 млн рублей.

На линиях классом напряжения 35 и 110 кВ в плановом режиме заменят около четырех тысяч изоляторов и более 600 комплектов линейно-сцепной арматуры, 40 опор и 12 км грозозащитного троса. Большой объем работы запланирован на ВЛ классом напряжения 6-10 кВ и 0,4 кВ. На этих линиях специалисты Краснодарских электросетей выполнят целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения сельской местности.

Особое внимание уделяется расчистке просек в охранных зонах ЛЭП. В 2019 году краснодарские энергетики расчистят просеки под ЛЭП площадью 142 гектаров.

Данные работы необходимы для снижения возможных рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода. Риск падения деревьев усугубляется при неблагоприятных погодных условиях – сильном и порывистом ветре, обильном снегопаде. Потому своевременная и качественная расчистка трасс и поддержание нормативной ширины просек ЛЭП – это один из важных факторов в обеспечении стабильного энергоснабжения потребителей.

Ремонтная программа на 2019 год запланирована на основании диагностических данных о состоянии сетевого оборудования и включает в себя наиболее приоритетные объекты, ремонт которых существенно влияет на повышение надежности электроснабжения потребителей.