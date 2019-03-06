ОДК впервые поставит в Туркменистан газотурбинные двигатели НК-14СТ

PR-Challenge 2019
6 марта 2019, 15:00
Рубрика: Производство
Метки: РОСТЕХ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Машиностроение
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, стала победителем тендера на поставку в Туркменистан газотурбинных двигателей (ГТД) промышленного назначения. Наряду с уже зарекомендовавшим себя ГТД НК-12СТ в республику будет впервые поставлен двигатель НК-14СТ.
По сравнению с НК-12СТ, НК-14СТ обладает большей мощностью и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин. Газотурбинные двигатели самарского предприятия «Кузнецов», входящего в ОДК, будут эксплуатироваться на компрессорных станциях Государственного концерна «Туркменгаз».
«Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа. Реализуемые в республике проекты развития газотранспортной инфраструктуры требуют наличия современного силового оборудования на компрессорных станциях. Наши двигатели отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к оборудованию для транспорта газа. Речь идет о таких показателях, как надежность, КПД, экономичность, ресурс. Мы активно развиваем сотрудничество с нашими туркменскими партнерами не только в части поставок готового оборудования, но и в части оказания услуг по капитальному ремонту и поставке запчастей», – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. Сотрудничество ОДК и ГК «Туркменгаз» началось в 2011 году с заключения контракта на поставку ГТД НК-12СТ, которая была завершена в 2013 году. Кроме того, в 2012-2013 годах были подписаны договоры на поставку автономных электростанций ГТЭС-2,5 электрической мощностью 2,5 МВт.
«Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа. Реализуемые в республике проекты развития газотранспортной инфраструктуры требуют наличия современного силового оборудования на компрессорных станциях. Наши двигатели отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к оборудованию для транспорта газа. Речь идет о таких показателях, как надежность, КПД, экономичность, ресурс. Мы активно развиваем сотрудничество с нашими туркменскими партнерами не только в части поставок готового оборудования, но и в части оказания услуг по капитальному ремонту и поставке запчастей», – сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.
Сотрудничество ОДК и ГК «Туркменгаз» началось в 2011 году с заключения контракта на поставку ГТД НК-12СТ, которая была завершена в 2013 году. Кроме того, в 2012-2013 годах были подписаны договоры на поставку автономных электростанций ГТЭС-2,5 электрической мощностью 2,5 МВт.