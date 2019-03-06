В 2019 году филиал "Тулэнерго" направит на экологическую безопасность более 4,5 млн рублей

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжается работа по обеспечению экологической безопасности производственной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. На реализацию мероприятий в сфере экологической безопасности в 2019 году энергетики планируют направить более 4,5 млн рублей.

Для производственных площадок утверждены разрешительные документы по природопользованию с учетом всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Заключены, а также планируются к заключению, договоры на транспортировку, обезвреживание, переработку, утилизацию и захоронение всех отходов производства и потребления со специализированными организациями, имеющими лицензии на выполнение указанных работ. Все твердые коммунальные отходы вывозятся для захоронения на объекты Тульской области, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Регулярно осуществляется производственный экологический контроль. Проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, которая включает в себя сбор информации и систематизацию сведений о распределении источников выбросов, определяется их качественный и количественный состав.

Отдельным направлением является применение перспективных технологий и решений при транспорте электрической энергии. Энергетики при реконструкции и строительстве линий электропередачи 0,4 - 35 кВ используют самонесущий изолированный провод (СИП). В 2019 году планируется произвести замену неизолированного провода на СИП, позволяющий исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки просеки, на более чем 400 км ВЛ 0,4 и ВЛ 6-10 кВ.

Одним из важнейших мероприятий является недопущение разливов нефтепродуктов на почву, в поверхностные и подземные воды, а также уменьшение общего количества масла путем замены маслонаполненного оборудования.

В планах 2019 года - ремонт 116 масляных выключателей, а также замена 6 маслонаполненных вводов на вводы с твердой RIP-изоляцией, что позволит снизить объем масла в оборудовании. Кроме того, планируются работы по изоляции шин для обеспечения безопасности птиц.

Напомним, что в филиале «Тулэнерго» предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности и развитию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001.