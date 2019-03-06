Атомный контейнеровоз "Севморпуть" доставит груз для проекта "Арктик СПГ 2"

6 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл в морской порт Архангельск под погрузку разнородного генерального груза, принадлежащего компании ООО «Арктик СПГ 2». Переход из Мурманска занял не более двух суток.

В морском порту Архангельск единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой возьмет на борт паллетированный груз, контейнеры и технику. После завершения погрузочных работ атомный контейнеровоз «Севморпуть» проследует к месторождению «Утреннее», расположенному на Гыданском полуострове в Обской губе.

- Росатомфлот является активным участником крупнейших арктических углеводородных проектов, - сообщил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Привлечение атомного контейнеровоза «Севморпуть» к реализации проекта «Арктик СПГ 2» демонстрирует востребованность нашего успешного опыта работ в Арктике.

Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечит доставку и выгрузку груза на ледовый припай. Моряки Росатомфлота обладают необходимым опытом проведения подобных операций в высоких широтах. За один рейс судно ФГУП «Атомфлот» доставит груз объемом около 37 тысяч фрахтовых единиц для строительства «Арктик СПГ 2».

Выход из морского порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова намечен на середину марта. В апреле запланирован еще один рейс к месторождению «Утреннее».

Отдел коммуникаций Росатомфлота