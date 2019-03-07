Cabex–2019: что покажет "Москабельмет"?

на стенде Москабельмет (Cabex 2018) на стенде Москабельмет (Cabex 2018) на стенде Москабельмет (Cabex 2018) на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

До старта Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex–2019 – всего неделя! «Москабельмет» – один из ее крупнейших участников, поэтому выступить компания готовится особенно ярко.

В атмосфере производства





«Москабельмет» не только расскажет, но и покажет, как и где производятся кабели! Вся экспозиция, оформление стенда и элементы его интерьера создадут атмосферу производственного процесса! Обычно то, что скрыто за красивыми коваными воротами на 2-й Кабельной улице, доступно лишь ограниченному кругу лиц. Но посетителям Cabex-2019 предоставляется уникальная возможность своими глазами увидеть обстановку кабельного цеха.



Напомним, что год назад на Cabex мы «построили» свою станцию метро: с переговорной внутри вагона поезда и интерактивной VR-игрой. Уверены, наше Метро запомнилось посетителям выставки как один самых ярких и необычно оформленных стендов!



Что нового?



На Cabex–2018 мы впервые провели собственный обучающий семинар – «Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа». В рамках семинара, организованного при поддержке портала RusCable.Ru и РПСК, рассказали об инновационной разработке – силовом кабеле среднего напряжения ТЭВОКС. Теперь марка ТЭВОКС уже хорошо известна, и на Cabex–2019 будет представлен новый кабель – ТЭВОКС Рв, с изоляцией из этиленпропиленовой резины на низкое и среднее напряжение. Об особенностях этой новинки можно будет узнать у наших менеджеров и из фирменных каталогов, доступных на стенде.

Еще одной новинкой, о которой мы расскажем на Cabex–2019, является алюминиевый сплав 8 серии. Новинка актуальна не только для проектов реновации: крупнейшие застройщики («ПИК», ФСК «Лидер», Setl Group) закладывают применение кабельной продукции с алюминиевым сплавом в новые проекты жилого строительства.



«Используя алюминиевые кабели, мы получим современные дома с современной проводкой, гарантированным электроснабжением, стоимость которых будет намного ниже», – уверен генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Создаем праздничное настроение