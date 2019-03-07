Cabex–2019: что покажет "Москабельмет"?

PR-Challenge 2019
7 марта 2019, 15:29
Рубрика: Производство
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, Cabex, Cabex-2019
Отрасль: Кабельная промышленность
на стенде Москабельмет (Cabex 2018)
на стенде Москабельмет (Cabex 2018)
на стенде Москабельмет (Cabex 2018)
на стенде Москабельмет (Cabex 2018)
До старта Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex–2019 – всего неделя! «Москабельмет» – один из ее крупнейших участников, поэтому выступить компания готовится особенно ярко.
«Москабельмет» не только расскажет, но и покажет, как и где производятся кабели! Вся экспозиция, оформление стенда и элементы его интерьера создадут атмосферу производственного процесса! Обычно то, что скрыто за красивыми коваными воротами на 2-й Кабельной улице, доступно лишь ограниченному кругу лиц. Но посетителям Cabex-2019 предоставляется уникальная возможность своими глазами увидеть обстановку кабельного цеха.
Напомним, что год назад на Cabex мы «построили» свою станцию метро: с переговорной внутри вагона поезда и интерактивной VR-игрой. Уверены, наше Метро запомнилось посетителям выставки как один самых ярких и необычно оформленных стендов!
Что нового?
На Cabex–2018 мы впервые провели собственный обучающий семинар – «Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа». В рамках семинара, организованного при поддержке портала RusCable.Ru и РПСК, рассказали об инновационной разработке – силовом кабеле среднего напряжения ТЭВОКС. Теперь марка ТЭВОКС уже хорошо известна, и на Cabex–2019 будет представлен новый кабель – ТЭВОКС Рв, с изоляцией из этиленпропиленовой резины на низкое и среднее напряжение. Об особенностях этой новинки можно будет узнать у наших менеджеров и из фирменных каталогов, доступных на стенде.
Еще одной новинкой, о которой мы расскажем на Cabex–2019, является алюминиевый сплав 8 серии. Новинка актуальна не только для проектов реновации: крупнейшие застройщики («ПИК», ФСК «Лидер», Setl Group) закладывают применение кабельной продукции с алюминиевым сплавом в новые проекты жилого строительства.
«Используя алюминиевые кабели, мы получим современные дома с современной проводкой, гарантированным электроснабжением, стоимость которых будет намного ниже», – уверен генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.
Портал RusCable.Ru, уже в десятый раз проводит неформальную встречу кабельного сообщества – RusCableCLUB. И «Москабельмет» впервые стал партнером «Клуба»: мы участвуем в подготовке яркой праздничной шоу-программы юбилейной встречи! Принимая участие в организации этого потрясающего вечера, мы еще раз хотим сказать, как сильно ценим не просто партнерство, а крепкую дружбу с главным отраслевым порталом страны, который поздравляем с 20-летием!
И готовим сюрприз
«Москабельмет» любит удивлять. Ведь самым интересным и приятным часто бывает что-нибудь неожиданное. Поэтому для всех, кто посетит выставку в первый день работы Cabex–2019, мы приготовили сюрприз. Что это, пока не расскажем: вы узнаете об этом сами. Обещаем, будет весело и очень необычно!
Напоминаем, что наш стенд – А329. Проходите регистрацию по ссылке: https://www.mkm.ru/news/CABEX-2019. До встречи на главной кабельной выставке!