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Производство

Cabex–2019: что покажет "Москабельмет"?

Cabex–2019: что покажет Москабельмет?

7 марта 2019, 15:29
Рубрика: Производство
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, Cabex, Cabex-2019
Отрасль: Кабельная промышленность 

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на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

на стенде Москабельмет (Cabex 2018)

До старта Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex–2019 – всего неделя! «Москабельмет» – один из ее крупнейших участников, поэтому выступить компания готовится особенно ярко.

В атмосфере производства



«Москабельмет» не только расскажет, но и покажет, как и где производятся кабели! Вся экспозиция, оформление стенда и элементы его интерьера создадут атмосферу производственного процесса! Обычно то, что скрыто за красивыми коваными воротами на 2-й Кабельной улице, доступно лишь ограниченному кругу лиц. Но посетителям Cabex-2019 предоставляется уникальная возможность своими глазами увидеть обстановку кабельного цеха.

Напомним, что год назад на Cabex мы «построили» свою станцию метро: с переговорной внутри вагона поезда и интерактивной VR-игрой. Уверены, наше Метро запомнилось посетителям выставки как один самых ярких и необычно оформленных стендов!

Что нового?



На Cabex–2018 мы впервые провели собственный обучающий семинар – «Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа». В рамках семинара, организованного при поддержке портала RusCable.Ru и РПСК, рассказали об инновационной разработке – силовом кабеле среднего напряжения ТЭВОКС. Теперь марка ТЭВОКС уже хорошо известна, и на Cabex–2019 будет представлен новый кабельТЭВОКС Рв, с изоляцией из этиленпропиленовой резины на низкое и среднее напряжение. Об особенностях этой новинки можно будет узнать у наших менеджеров и из фирменных каталогов, доступных на стенде.
Еще одной новинкой, о которой мы расскажем на Cabex–2019, является алюминиевый сплав 8 серии. Новинка актуальна не только для проектов реновации: крупнейшие застройщики («ПИК», ФСК «Лидер», Setl Group) закладывают применение кабельной продукции с алюминиевым сплавом в новые проекты жилого строительства.

«Используя алюминиевые кабели, мы получим современные дома с современной проводкой, гарантированным электроснабжением, стоимость которых будет намного ниже», – уверен генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

Создаем праздничное настроение



Портал RusCable.Ru, уже в десятый раз проводит неформальную встречу кабельного сообщества – RusCableCLUB. И «Москабельмет» впервые стал партнером «Клуба»: мы участвуем в подготовке яркой праздничной шоу-программы юбилейной встречи! Принимая участие в организации этого потрясающего вечера, мы еще раз хотим сказать, как сильно ценим не просто партнерство, а крепкую дружбу с главным отраслевым порталом страны, который поздравляем с 20-летием!

И готовим сюрприз



«Москабельмет» любит удивлять. Ведь самым интересным и приятным часто бывает что-нибудь неожиданное. Поэтому для всех, кто посетит выставку в первый день работы Cabex–2019, мы приготовили сюрприз. Что это, пока не расскажем: вы узнаете об этом сами. Обещаем, будет весело и очень необычно!

Напоминаем, что наш стенд – А329. Проходите регистрацию по ссылке: https://www.mkm.ru/news/CABEX-2019. До встречи на главной кабельной выставке!

 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"

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