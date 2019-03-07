 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Проект ИТМО по защите данных получил 100 миллионов инвестиций

Проект ИТМО по защите данных получил 100 миллионов инвестиций

7 марта 2019, 14:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: КВАНТТЕЛЕКОМ, ИТМО, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

262 просмотра

Инвестором проекта «Кванттелеком», который был создан ИТМО, стала компания АО «СМАРТС». Теперь при ее поддержке будет продолжена разработка оборудования и системы квантового шифрования для оптических волокон. Говоря простым языком, это позволит обеспечить высочайший уровень защиты данных. Новый инвестор хочет вывести продукт на российский и международный рынки. 

«Применять такие устройства могут банковские и финансовые учреждения, промышленные предприятия, центры обработки данных, провайдеры телекоммуникационных услуг, органы государственной власти и даже индустрия развлечений, – говорит генеральный директор ООО «Квантовые Коммуникации», руководитель лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО Артур Глейм. – Например, в киноиндустрии утечка какого-либо видеоматериала или целого фильма может нанести проекту серьезный финансовый ущерб, с учетом высоких бюджетов в данной сфере».

Основное отличие квантового шифрования от классического состоит в том, что его нельзя взломать. По словам разработчиков из Университета ИТМО, новое оборудование отличается скоростью, количеством и дальностью передаваемых данных, а также возможностью внедрения в действующие телекоммуникационные сети оператора.

 

SPBDNEVNIK.RU

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В республике Адыгея собираются строить горнолыжный курорт
Власти Москвы одобрили строительство канатной дороги через Химкинское водохранилище за 3 млрд рублей
Бюджет Мурманской области получит 30 млрд рублей благодаря проекту
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно