Атоммаш прошел аудит финской энергетической компании Fennovoima

В Волгодонском филиале «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно прошел аудит системы менеджмента качества в рамках процесса утверждения в качестве изготовителя материалов для АЭС «Ханхикиви-1».

Аудит проводился представителями заказчика и лицензиата АЭС «Ханхикиви-1» финской компании Fennovoima Oy с участием представителей Центра радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). Цель аудита — проверка готовности к изготовлению оборудования для АЭС «Ханхикиви-1» в соответствии с финскими национальными требованиями и контрактными требованиями заказчика.

Аудиторами Fennovoima Oy была проведена оценка эффективности системы менеджмента качества, уровня развития культуры безопасности и управления проектом. Также эксперты оценили лаборатории разрушающих и неразрушающих методов контроля, их соответствие требованиям STUK.

Аудит показал, что Атоммаш выполнил требования и рекомендации, сформированные экспертами по итогам предыдущих аудитов, имеет необходимые ресурсы и выполняет требования документов системы менеджмента при изготовлении материалов. Несоответствия в процессе аудита не выявлены.

По итогам проверки компания Fennovoima Oy приняла решение об утверждении Филиала АО «АЭМ‑технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонск в качестве изготовителя материалов, в том числе днища корпуса реактора для АЭС «Ханхикиви‑1».

Атомэнергомаш является комплектным поставщиком реакторной установки ВВЭР-1200 для АЭС «Ханхикиви-1». Станция разместится на мысе Ханхикиви в районе г. Пюхяйоки провинции Северная Остроботния. Проект соответствует нормам МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования безопасности, которые, по мнению многих экспертов, являются одними из самых строгих в мире.