Российское предприятие разработало оригинальную технологию выгодного производства высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия.

После начала санкционного противостояния РФ со странами коллективного Запада стало очевидно, что начало российского импортозамещения оказалось продуманным шагом. В итоге экономика России получила возможность для ограждения национальной производственной базы от давления США, осуществляемого сейчас через ограничения поставок иностранного сырья.

На этом фоне стоит отметить успех Ачинского Глиноземного Комбината (АГК), о котором стало известно из материала информпортала «Сделано у нас». «На АГК началась подготовка к строительству участка по выпуску инновационного материала — высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА)», - отмечается источником. При этом обращается внимание на то, что российский аналог иностранных неэкологичных галогенсодержащих антипиренов стал значительно выгоднее в производстве, а также российский ВОГА не поддерживает горение. В итоге это позволяет снизить расценки на производство огнестойкой изоляции.

Таким образом, в РФ эффективно замещают огнестойкую изоляцию. «Порошок прошел успешные испытания у производителей кабельной продукции», - сообщается по данному поводу в издании. При этом стало известно о том, что первая партия ВОГА была получена на укрупненной лабораторной установке и уже пошла на рынок. Сейчас же на АГП начались работы по строительству производственной линии для серийного изготовления отечественного продукта, который по себестоимости окажется дешевле мировых аналогов в два раза. В итоге российское сырье позволит снизить стоимость «негорючей изоляции кабелей для атомной, судостроительной, авиационной, автомобильной отраслей» и сократить иностранное влияние на эти важные для развития экономики РФ отрасли производства....

newinform.com