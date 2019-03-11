PR-Challenge 2019
11 марта 2019, 12:20
Рубрика: Инновации
Метки: ВОГА
Отрасль: Материалы для КПП
Российское предприятие разработало оригинальную технологию выгодного производства высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия.
После начала санкционного противостояния РФ со странами коллективного Запада стало очевидно, что начало российского импортозамещения оказалось продуманным шагом. В итоге экономика России получила возможность для ограждения национальной производственной базы от давления США, осуществляемого сейчас через ограничения поставок иностранного сырья.
На этом фоне стоит отметить успех Ачинского Глиноземного Комбината (АГК), о котором стало известно из материала информпортала «Сделано у нас». «На АГК началась подготовка к строительству участка по выпуску инновационного материала — высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА)», - отмечается источником. При этом обращается внимание на то, что российский аналог иностранных неэкологичных галогенсодержащих антипиренов стал значительно выгоднее в производстве, а также российский ВОГА не поддерживает горение. В итоге это позволяет снизить расценки на производство огнестойкой изоляции.
Таким образом, в РФ эффективно замещают огнестойкую изоляцию. «Порошок прошел успешные испытания у производителей кабельной продукции», - сообщается по данному поводу в издании. При этом стало известно о том, что первая партия ВОГА была получена на укрупненной лабораторной установке и уже пошла на рынок. Сейчас же на АГП начались работы по строительству производственной линии для серийного изготовления отечественного продукта, который по себестоимости окажется дешевле мировых аналогов в два раза. В итоге российское сырье позволит снизить стоимость «негорючей изоляции кабелей для атомной, судостроительной, авиационной, автомобильной отраслей» и сократить иностранное влияние на эти важные для развития экономики РФ отрасли производства....