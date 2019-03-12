Более 148 млн рублей сэкономила "Оренбургнефть" за счет инноваций

Внедрение новых технологий и применение научных разработок позволили АО «Оренбургнефть» сэкономить в прошедшем году более 148,5 млн рублей. Дополнительная добыча благодаря использованию инноваций составила 9,3 тыс. тонн нефти.

Всего в 2018 году сотрудниками «Оренбургнефти» было подано 75 инициативных предложений в сфере добычи, подготовки и перекачки нефти, энергоэффективности, эксплуатации трубопроводов, информационных технологий. Из них признаны рационализаторскими и приняты к внедрению в производство 16 предложений. Шесть инициатив уже реализуются в Обществе, общий годовой экономический эффект от их внедрения в производство составил 16 млн. рублей.

Например, специалисты Общества успешно провели опытно-промышленные испытания уникального оборудования для бурения наклонно-направленных скважин — винтового забойного двигателя (ВЗД) с генератором импульсов давления. Применение этой новации позволило увеличить механическую скорость проходки на 20%. Сокращение затрат от применения технологии составило 7241 тыс. рублей. По результатам испытаний принято решение о внедрении данной технологии в «Оренбургнефти».

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

По итогам 2018 года АО «Оренбургнефть» находится в лидерах по ведению рационализаторской деятельности в Компании и занимает 3 место среди всех дочерних обществ по количеству предложений, признанных рационализаторскими. В 2019 году на объектах «Оренбургнефти» планируется испытать не менее 18 новых технологий в рамках проектов опытно-промышленных испытаний.

RIA56