Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в феврале 2019 года увеличилось на 1,4 % относительно февраля 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за февраль 2019 года составило 4954,0 млн кВт•ч, что на 1,4 % выше аналогичного показателя 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за февраль 2019 года составила 4805,3 млн кВт•ч, что на 15,1 % выше аналогичного показателя 2018 года.

При этом суммарная выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за февраль снизилась на 13,2 % относительно февраля 2018 года, составив 1551,2 млн. кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) увеличилась на 36,3 %, до 3254,0 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 10431,3 млн кВт•ч, что больше объёма потребления за январь – февраль 2018 года на 0,3 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года составила 9827,4 млн кВт•ч, что на 11,5 % больше объёма выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Суммарный переток по межсистемным линиям электропередачи в энергосистему Иркутской области в феврале 2019 года составил 148,7 млн кВт•ч. С начала 2019 года его величина достигла 603,9 млн кВт•ч.

​ Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» создан в 2008 году. Входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области. В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13132,1 МВт. В электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 92 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 274 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ; трансформаторные подстанции и распределительные устройства электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 38 779 МВА. Площадь операционной зоны – 0,7 млн км², численность проживающего на ней населения – свыше 2,4 млн человек.

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​ Информация для контактов

Кошкина Лариса Владимировна

Советник генерального директора

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Россия, 650620, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29

Тел. + 7 (3842) 778-145, сот. 8-961-709-47-99

E-mail: KoshkinaLV@osib.so-ups.ru