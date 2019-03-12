Росатом создаст компанию по цифровизации атомной отрасли

Госкорпорация "Росатом" создает в своей структуре компанию "Цифрум", которая будет отвечать за цифровизацию российской атомной отрасли.

Как следует из решения совета директоров АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли), опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации, "Атомэнергопром" примет участие в создании частного учреждения по цифровизации атомной отрасли "Цифрум".

Осенью прошлого года Росатом утвердил собственную стратегию развития цифровых технологий, к которой прилагается дорожная карта по разработке и внедрению цифровых продуктов. Стратегия направлена на создание передовых цифровых продуктов и повышение их конкурентоспособности, в том числе на мировых рынках, а также на содействие развитию государственной программы "Цифровая экономика".

Развитие цифровой экономики — один из приоритетов государственной политики России. Росатом повышает эффективность внутренних процессов за счет расширения области применения цифровых технологий и готов предложить продукты и решения на базе собственных передовых технологий ключевым отраслям отечественной экономики.

"Суть цифровой экономики для нас — переход от торговли продуктами к торговле жизненным циклом", — ранее говорил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Он выделил важные для Росатома позиции. Это сквозные технологии, связанные с интернетом, промышленным интернетом и интернетом вещей, большими данными (big data), а также аддитивные технологии, облачные вычисления, технологии управления сложными инженерными объектами, искусственный интеллект и решения для информационной безопасности.

Для Росатома участие в цифровизации экономики важно по ряду причин. Госкорпорация претендует на то, чтобы стать одним из ключевых участников программы по переходу к цифровой экономике и лидером на связанных с нею рынках. Цифровизация позволит существенно повысить экономическую эффективность деятельности Росатома, ускорить вывод на рынок новых продуктов, а также перейти к торговле их жизненным циклом.

Кроме того, цифровые технологии могут стать отдельным продуктом, который Росатом предложит рынку. Более того, для сохранения лидирующего положения Росатома на национальном и зарубежных рынках необходимо адаптировать направления развития атомной отрасли под ключевые тренды существующих и перспективных рынков.

РИА Новости