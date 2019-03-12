Энергетики филиала "Оренбургэнерго" способствуют развитию цифрового телевещания

Энергетики Асекеевского РЭС Северного производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» выполняют комплекс мероприятий для технологического присоединения объекта телерадиовещательной сети в Асекеевском районе Оренбургской области.

В настоящее время построена линия электропередачи напряжением 10 кВ - установлено 9 железобетонных опор, смонтировано около километра самонесущего изолированного провода. Сейчас бригада распределительных сетей Асекеевского РЭС устанавливает трансформаторную подстанцию для обеспечения «второго» резервного питания объекта телерадиовещательной сети.

- При получении заявки на техприсоединение мы рассмотрели все возможные варианты, выбрали наиболее оптимальный для заявителя, заключили договор. В прошлом году закончили проектные и изыскательские работы, - рассказал Виктор Зильберштейн, заместитель директора по развитию и реализации услуг «Оренбургэнерго».

Работы по строительству этого объекта выпали на зимний период. Конечно, погодные условия: мороз, сильные и частые метели, усложняют работу. Но энергетики свои обязательства выполняют добросовестно.

- По условиям договора мы обязаны фактически подключить объект заявителя в мае 2019 года, поэтому работаем, несмотря на время года и погоду, - отметил Ринат Габдрахимов, начальник Асекеевского РЭС.

Договор на техприсоединение в Асекеевском районе - один из 40 договоров технологического присоединения, заключенных с предприятием телерадиовещательной сети. Для исполнения условий энергетики построят линии электропередачи и трансформаторные подстанции в 30 районах Оренбургской области.